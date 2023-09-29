Еще одно ведомство выделять из Управления юстиции Алтайского края

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Завершится процесс реорганизации Управления к 1 января 2024 года. Кто возглавит новое ведомство, в документе не указали

В Алтайском крае из Управления юстиции выделят новое ведомство, которое займется мировыми судьями, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на указ губернатор, который был подписан 26 сентября.

Согласно документу, Управление по обеспечению деятельности мировых судей будет выполнять функции по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей, отвечать за их взыскания и штрафы.

Ведомство сформируют к 1 января 2024 года. Кто возглавит новую структуру, в документе не установлено. Управлением юстиции Алтайского края сейчас руководит Оксана Грохотова.

Отметим, что в Алтайском крае идет формирование нового состава правительства, которое отправили в отставку сразу после губернаторских выборов. По данным СМИ, глава региона проведет первые назначения уже на следующей неделе. Предполагается, что это будет поэтапный процесс и первые назначения начнутся с тех, кого не нужно согласовывать с федеральными министерствам и ведомствами и АКЗС.

Взято отсюда