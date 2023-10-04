Евгения Боровикова разбирается в причинах массового увольнения педагогов в барнаульской школе-интернате

‘Авторитарность, цинизм, алчность и семейственность’, – так характеризуют стиль работы директора КГБС(К)ОУ ‘Барнаульская специальная (коррекционная)образовательная школа-интернат №5’ сотрудники, которые не согласны мириться с диктатурой в образовательном учреждении. Чтобы восстановить психологический микроклимат в коллективе и остановить массовые увольнения квалифицированных сотрудников, они обратились к депутату АКЗС Евгении Боровиковой.

Заявители прямым текстом просят народного избранника поставить вопрос о целесообразности руководства нынешнего директора школы-интерната и соответствии занимаемой должности.

В обращении заявители рассказывают несколько историй, как, по их словам, директор запугивала педагогов и из-за нежелания работать в постоянном стрессе и прессинге люди вынужденно увольнялись. Евгения Боровикова обратилась в краевую прокуратуру с просьбой проверить, что происходит в данном учреждении. Результаты работы надзорного ведомства оказались не утешительными – внесены представления руководителю КГБС(К)ОУ, протест, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Так, в результате проверки прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в деятельности учреждения, в том числе принесен протест на Положение об оплате труда, который находится в данный момент на рассмотрении; установлены нарушения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть вопросы у правоохранителей к образовательным программам, которые не соответствуют государственному стандарту – «в учебном плане для обучающихся с расстройствами аутистического спектра предусмотрены не все учебные предметы, не в полном объеме реализуются курсы внеурочной деятельности, не разработаны специальные индивидуальные программы развития в отношении всех учащихся, в расписании занятий не определено время проведения коррекционных курсов», – перечисляет прокуратура.

Тем временем, педагоги рассказывают, как директор буквально выживает специалистов со стажем, квалификацией, большим опытом педагогической и воспитательной деятельности. К сожалению, подтвердить буллинг сотрудникам надзорного ведомства не удалось, ввиду отсутствия заявлений от пострадавших.

Евгения Боровикова убеждена, что дыма без огня не бывает и намерена докопаться до истины. Пока же ждем реакции директора на замечания прокуратуры. Как будет проводиться работа над ошибками в Барнаульской специальной (коррекционной)образовательной школе-интернат №5 народная избранница намерена лично проконтролировать.

Взято отсюда