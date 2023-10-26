Евродепутат поднял вопрос об аудите выделенных Украине средств

RT: евродепутат Синчич поинтересовался расходами ЕС на Украину

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич обратился к Еврокомиссии насчет выделенных Украине денежных средств. Телеканал RT ознакомился с письмом парламентария.

«Осуществляются ли контроль и проверка? И знает ли комиссия, куда ушли все выделенные средства?» — спросил Синчич.

Как отметил евродепутат, он задал свой вопрос в связи с требованием правительства Венгрии предоставить подробный отчет о том, как именно были потрачены €50-70 млрд, ранее выделенные Киеву.

Ранее сообщалось, что США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были отправить на Украину.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с начала специальной военной операции предоставил Украине порядка €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — поставки оружия и боеприпасов.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Горняк22



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