17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти

редактор ГОРНЯК2201 минуты

После подсчета в Варшаве почти трети голосов у правящей партии “Право и справедливость” (ПиС) — около 40 процентов. У оппозиционной “Гражданской коалиции” (ГК), возглавляемой экс-главой Европейского совета и бывшим премьер-министром Дональдом Туском, — 26,4. Как теперь изменится Польша и ее внешняя политика — в материале РИА Новости.

Нетрадиционные выборы

По данным exit poll, ПиС лишится власти, так как оппозиционные партии в совокупности наберут свыше 50 процентов. Тем не менее пока у потенциальных союзников ГК, центристского “Третьего пути” и “Левых”, только 14 и восемь процентов соответственно. У ультраправой коалиции “Конфедерация” — 7,4. То есть у ПиС еще есть шансы сохранить контроль над правительством.Председатель Европейского совета Дональд Туск

Но референдум, инициированный правящей партией, провалился. У поляков спросили, готовы ли они впустить в страну мигрантов из Африки и Ближнего Востока, а также продать государственное имущество иностранцам. Для всех было очевидно, что это своего рода предвыборная агитация, поэтому оппозиция призвала к бойкоту голосования.

Эксперты РИА Новости отмечают, что ПиС слабо провела избирательную кампанию, а оппозиция мобилизовала сторонников по максимуму.

“Мы видим пиррову победу ПиС. Общество от них устало. И партия тоже как будто устала, в программе не было ничего нового. Кроме того, против нее сыграла затея с референдумом”, — отмечает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Павлова.Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша

В Польше эти выборы называют самыми важными с конца 1990-х. ПиС теряла поддержку с весны: рейтинг падал ниже 30 процентов. Оппозиция не сомневалась в победе.

“Пока рано говорить об итогах: результаты могут измениться в пределах десяти процентов. За ПиС большинство, но не абсолютное, — подтверждает директор Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Владислав Воротников. — Явка на референдум — 40 процентов, на парламентские выборы — больше 70. Население явно недовольно нынешним правительством”.

Внутренняя политика

Хотя оппозиция обвиняет ПиС в экономическом кризисе, ВВП Польши рос на протяжении всех десяти лет ее правления, указывает Воротников. Исключение — только пандемийный 2020-й. Правительство активно поддерживало уязвимые слои населения: выплачивало 13-ю и 14-ю пенсию старикам, поддерживало многодетные семьи и молодежь. Безработица упала до пяти процентов.

“В последнее время ускорилась инфляция. Но так во всем ЕС. В экономике ПиС можно упрекнуть лишь за заморозку помощи из Евросоюза”, — добавляет Павлова.Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша

Брюссель заморозил выплаты Варшаве из-за национал-консервативного курса, в том числе в вопросах мигрантов и абортов. Эксперты не ждут кардинальных изменений и при новом правительстве. “Более трети поляков — консерваторы, которые за ПиС. С этим придется считаться”, — поясняет Павлова.

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отмечает: “Польша очень политизирована. Это результат десятилетнего правления ПиС, националистического и консервативного курса. Государство запретило аборты и вообще вмешивалось в частную жизнь граждан. Общество расколото примерно пополам. Сторонники правящей партии и оппозиции крайне активны. Тут не только политический, но и нравственный раскол”.

Внешняя политика

В отношениях с соседями, союзниками и противниками у Варшавы неизбежны сложности. Туск считается одним из самых авторитетных политиков Европы. “Если он станет премьер-министром, многие увидят в нем второго по влиятельности лидера в ЕС после Эммануэля Макрона”, — говорит Павлова.

Тем не менее по конституции внешней политикой и обороной занимается президент. А Анджей Дуда — представитель ПиС. Вокруг связей с Брюсселем развернется внутриполитическая битва. “Туск хочет, чтобы Польша была “нормальной европейской страной”, в ПиС стремятся к великодержавности”, — уточняет Буневич.Председатель Европейского совета Дональд Туск

Понятно, что антироссийская политика не изменится. А вот Украине ничего хорошего в любом случае ждать не стоит. Во время предвыборной кампании в ПиС рассорились с Киевом из-за запрета на импорт зерна. Но Туск выступал за это еще год назад и связанные с ним люди уже лоббируют сельскохозяйственные интересы Польши. Напряжение между странами может ослабеть, считает Воротников, но Варшава все равно предъявит киевскому режиму более высокие требования в сфере контроля за расходованием средств, выделяемых Евросоюзом.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости