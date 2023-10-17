Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти

После подсчета в Варшаве почти трети голосов у правящей партии “Право и справедливость” (ПиС) — около 40 процентов. У оппозиционной “Гражданской коалиции” (ГК), возглавляемой экс-главой Европейского совета и бывшим премьер-министром Дональдом Туском, — 26,4. Как теперь изменится Польша и ее внешняя политика — в материале РИА Новости.

Нетрадиционные выборы

По данным exit poll, ПиС лишится власти, так как оппозиционные партии в совокупности наберут свыше 50 процентов. Тем не менее пока у потенциальных союзников ГК, центристского “Третьего пути” и “Левых”, только 14 и восемь процентов соответственно. У ультраправой коалиции “Конфедерация” — 7,4. То есть у ПиС еще есть шансы сохранить контроль над правительством.Председатель Европейского совета Дональд Туск

Но референдум, инициированный правящей партией, провалился. У поляков спросили, готовы ли они впустить в страну мигрантов из Африки и Ближнего Востока, а также продать государственное имущество иностранцам. Для всех было очевидно, что это своего рода предвыборная агитация, поэтому оппозиция призвала к бойкоту голосования.

Эксперты РИА Новости отмечают, что ПиС слабо провела избирательную кампанию, а оппозиция мобилизовала сторонников по максимуму.

“Мы видим пиррову победу ПиС. Общество от них устало. И партия тоже как будто устала, в программе не было ничего нового. Кроме того, против нее сыграла затея с референдумом”, — отмечает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Павлова.Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша

В Польше эти выборы называют самыми важными с конца 1990-х. ПиС теряла поддержку с весны: рейтинг падал ниже 30 процентов. Оппозиция не сомневалась в победе.

“Пока рано говорить об итогах: результаты могут измениться в пределах десяти процентов. За ПиС большинство, но не абсолютное, — подтверждает директор Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Владислав Воротников. — Явка на референдум — 40 процентов, на парламентские выборы — больше 70. Население явно недовольно нынешним правительством”.

Внутренняя политика

Хотя оппозиция обвиняет ПиС в экономическом кризисе, ВВП Польши рос на протяжении всех десяти лет ее правления, указывает Воротников. Исключение — только пандемийный 2020-й. Правительство активно поддерживало уязвимые слои населения: выплачивало 13-ю и 14-ю пенсию старикам, поддерживало многодетные семьи и молодежь. Безработица упала до пяти процентов.

“В последнее время ускорилась инфляция. Но так во всем ЕС. В экономике ПиС можно упрекнуть лишь за заморозку помощи из Евросоюза”, — добавляет Павлова.Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша

Брюссель заморозил выплаты Варшаве из-за национал-консервативного курса, в том числе в вопросах мигрантов и абортов. Эксперты не ждут кардинальных изменений и при новом правительстве. “Более трети поляков — консерваторы, которые за ПиС. С этим придется считаться”, — поясняет Павлова.

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отмечает: “Польша очень политизирована. Это результат десятилетнего правления ПиС, националистического и консервативного курса. Государство запретило аборты и вообще вмешивалось в частную жизнь граждан. Общество расколото примерно пополам. Сторонники правящей партии и оппозиции крайне активны. Тут не только политический, но и нравственный раскол”.

Внешняя политика

В отношениях с соседями, союзниками и противниками у Варшавы неизбежны сложности. Туск считается одним из самых авторитетных политиков Европы. “Если он станет премьер-министром, многие увидят в нем второго по влиятельности лидера в ЕС после Эммануэля Макрона”, — говорит Павлова.

Тем не менее по конституции внешней политикой и обороной занимается президент. А Анджей Дуда — представитель ПиС. Вокруг связей с Брюсселем развернется внутриполитическая битва. “Туск хочет, чтобы Польша была “нормальной европейской страной”, в ПиС стремятся к великодержавности”, — уточняет Буневич.Председатель Европейского совета Дональд Туск

Понятно, что антироссийская политика не изменится. А вот Украине ничего хорошего в любом случае ждать не стоит. Во время предвыборной кампании в ПиС рассорились с Киевом из-за запрета на импорт зерна. Но Туск выступал за это еще год назад и связанные с ним люди уже лоббируют сельскохозяйственные интересы Польши. Напряжение между странами может ослабеть, считает Воротников, но Варшава все равно предъявит киевскому режиму более высокие требования в сфере контроля за расходованием средств, выделяемых Евросоюзом.

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