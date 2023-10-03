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“Европа взорвется изнутри”. В Британии напуганы ходом Путина против Запада

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Российская стратегия долгосрочного противостояния западным санкциям и военному давлению приведет к тому, что Европа “взорвется изнутри”, заявил в интервью Express преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.«”Россия играет в долгую игру. Они так всегда делают. У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри”, — спрогнозировал эксперт.

По словам Росси, спустя почти 600 дней после начала конфликта на Украине часть населения западных стран начала испытывать экономическую усталость. Этому способствует рост стоимости жизни, спровоцированный ограничительными мерами и боевыми действиями, резюмировал он.

США и Евросоюз начали вводить санкции в отношении России после начала специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. Меры, призванные нанести урон российской экономике, ударили в первую очередь по Соединенным Штатам и Европе, привели к росту цен на топливо и продукты питания в этих регионах.

В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.

Взято отсюда
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