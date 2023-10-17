Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.. Архивное фото

Запад не смог подготовить Вооруженные силы Украины к боевым действиям с российскими военными, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.«

"Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за 5-7 лет? Это абсурд. В итоге украинцы сражались храбро. И погибли в больших количествах", — указал эксперт.

По его словам, западные страны совершили большую ошибку, пытаясь за короткие сроки подготовить украинцев к конфликту с Россией, указав, правительства этих стран несут серьезную ответственность за подобные действия.«

"Ничего хорошего не произойдет. Украина, ее правительство, фактически уже мертвы. Считаю, что в военном плане конфликт уже закончился", — подытожил Макгрегор.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия 1” заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”, Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

город Горняк

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