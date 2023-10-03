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Фицо заявил, что у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Лидер партии Smer Роберт Фицо. Архивное фото

Словакия испытывает гораздо более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому военная помощь Киеву со стороны Братиславы прекратится, заявил Роберт Фицо, бывший премьер-министр республики и лидер победившей на выборах в парламент партии Smer. Об этом пишет газета Aktuality.«

"У Словакии более серьезные проблемы, чем у Украины. <…> Если Smer сформирует правительство, <…> мы сделаем все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее", — сказал политик.

Фицо добавил, что поставки вооружений со стороны Братиславы прекратятся, однако она продолжит оказывать гуманитарную поддержку Киеву.

Бывший премьер неоднократно критиковал власти Словакии за то, что они в апреле 2022 года передали Украине функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили Киеву с грубым нарушением норм Конституции. Политик обещал прекратить передачу военной техники ВСУ, если его партия победит на парламентских выборах. По его словам, поставки вооружений Киеву приводят только к гибели людей и затягивают конфликт.

Ранее сегодня стало известно, что партия Smer победила на выборах в парламент Словакии, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Экс-премьер позднее сообщил, что если он и его соратники смогут сформировать правительство, то приложат все усилия для начала мирных переговоров по Украине.

Взято отсюда
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