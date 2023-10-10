11 октября региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» приглашает некоммерческие организации края на встречу под названием «Взаимодействие и партнерство». Как пояснили в Фонде, на нее ждут представителей НКО региона, чья деятельность совпадает с приоритетными направлениями работы «Защитников Отечества».

НКО смогут представить свои проекты, связанные с решением проблем ветеранов СВО, их семей, а также родственников погибших бойцов. Фонд, в свою очередь, может посодействовать в их реализации: помочь с помещением для проведения мероприятий, предоставить письма поддержки для конкурсов на получение грантов, обеспечить информационную поддержку и многое другое.

Отметим, ранее Фонд уже заключал соглашения о сотрудничестве с волонтерскими движениями и некоммерческими организациями: вместе они намерены работать над проектами по реабилитации военнослужащих.

Встреча с НКО назначена на 11 октября, в 11.00. Заявиться об участии можно по эл.почте zo-22-fond@mail.ru ( #Встреча НКО ), есть страницы ВКонтакте, в Одноклассниках и канал в ТГ:

«ВКонтакте» https://vk.com/public221400950

«Одноклассники» https://ok.ru/group70000002607481

Телеграм https://t.me/fond_ZO_22

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента РФ.

Цель – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

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Взято отсюда