10.10.2023

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Филиал Фонда «Защитники Отечества» наладит взаимодействие с общественниками Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

11 октября региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» приглашает некоммерческие организации края на встречу под названием «Взаимодействие и партнерство». Как пояснили в Фонде, на нее ждут представителей НКО региона, чья деятельность совпадает с приоритетными направлениями работы «Защитников Отечества».

НКО смогут представить свои проекты, связанные с решением проблем ветеранов СВО, их семей, а также родственников погибших бойцов. Фонд, в свою очередь, может посодействовать в их реализации: помочь с помещением для проведения мероприятий, предоставить письма поддержки для конкурсов на получение грантов, обеспечить информационную поддержку и многое другое.

Отметим, ранее Фонд уже заключал соглашения о сотрудничестве с волонтерскими движениями и некоммерческими организациями: вместе они намерены работать над проектами по реабилитации военнослужащих.

Встреча с НКО назначена на 11 октября, в 11.00. Заявиться об участии можно по эл.почте   zo-22-fond@mail.ru   ( #Встреча НКО ), есть страницы ВКонтакте, в Одноклассниках и канал в ТГ:

«ВКонтакте»  https://vk.com/public221400950

«Одноклассники»  https://ok.ru/group70000002607481

Телеграм  https://t.me/fond_ZO_22

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента РФ.

Цель – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

новости горняк

Взято отсюда

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