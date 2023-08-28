ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Политика
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник
Политика
Financial Times сообщила об угрозе серьезного дефицита водных ресурсов в Европе
Политика
Британский боксер Дюбуа сделал заявление после поражения от Усика
Мир
Источник: Турция уведомляла о небезопасности альтернативных маршрутов
Мир
Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине
Мир
Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке

Коллекция категорий

Бизнес101 News
Здоровье96 News
Новости Алтай598 News
Новости Горняк125 News
Образование106 News
Общество203 News
Объявления70 News
Политика160 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Financial Times сообщила об угрозе серьезного дефицита водных ресурсов в Европе

ГОРНЯК2201 mins

FT: засуха и плохая политика ведут к глобальной нехватке воды в Европе

Засуха и дефицит воды ведут к уменьшению урожайности в ряде европейских стран. Ситуация осложняется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой государственной политикой, сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным газеты, с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах Европейского союза выросли примерно на 20% и в настоящее время продолжают расти. При этом эксперты предсказывают постоянное увеличение глобального спроса на пресную воду, который к 2030 году на 56% превысит доступное предложение.

Издание прогнозирует усиление беспорядков в Европе на фоне нехватки воды и приводит в качестве примера столкновения между фермерами во Франции и Испании, являющимися крупнейшими потребителями воды на континенте.

Сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата, считает Financial Times, скорее всего, еще больше усугубит ситуацию. Последствия дефицита воды ощутят не только фермеры, но и производители энергии, поскольку вода требуется для охлаждения атомных электростанций и для выработки гидроэлектроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле призвали горожан экономить воду из-за угрозы засухи.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News