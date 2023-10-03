Франц Клинцевич презентовал на Алтае проект реабилитационного центра для ветеранов локальных войн

Сегодня председатель Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич сообщил журналистам о планах по строительству в окрестностях города Барнаула реабилитационного центра для ветеранов локальных войн. Здесь будут оказывать моральную и медицинскую помощь, предоставлять возможности для психологической разгрузки ветеранам СВО, сирийской, чеченской и афганской войн.

В задумках создание комплекса из лечебного корпуса, гостиницы, парка, общей площадью помещений около 10 тыс кв.м., вместимостью 200 койко-мест, общей сметной стоимостью в 1 млрд. рублей. Причем финансирование строительства берёт на себя частный инвестор — строительная кампания «Мой дом». Социально ответственный бизнес, по мнению Франца Клинцевича, проявляющий себя на Алтае в лице руководителя СК «Мой дом» Павла Князева, должен стать примером и пилотным проектом для строительства аналогичных центров по всей России.

«Войны всегда заканчиваются. Но люди, ежедневно жившие под психологическим прессингом борьбы за свою жизнь, вернувшись домой не должны оставаться без внимания. Не только государство, но и общество (общественные организации, социально ответственный бизнес) должны содействовать адаптации в мирной жизни людей, которые ещё вчера отстаивали интересы страны на поле боя. Весь комплекс структур, таких, как фонд «Защитники Отечества», ветеранские организации, с участием таких неравнодушных представителей бизнес-сообщества, как Павел Владимирович Князев («Мой дом»), должны вместе содействовать этому процессу», — уверен Франц Клинцевич.

Франц Адамович полушутя, а более всерьез заметил, что занявшись процессом поддержки ветеранов СВО и других локальных войн, уйти от этой темы не удастся. Тем самым намекая будущему застройщику реабилитационного центра, что одним миллиардом его расходы вряд ли ограничатся. Разумеется, весь свой авторитет и возможности Клинцевич готов использовать для продвижения этого социально значимого проекта.

Кстати, на месте бывшего кинотеатра «Искра», где кампанией «Мой дом» планируется строительство бизнес-центра, также будет отведено серьезное место теме патриотизма и поддержки ветеранов. В проекте предусмотрено предоставление помещений для ветеранов локальных войн. Это весьма важно, имея в виду случившийся несколько лет назад обширный пожар, уничтоживший «дом афганцев» в центре Барнаула. Также «Мой дом» не обойдет вниманием увековечивание памяти четырежды героя СССР маршала Жукова. В парка имени Георгия Жукова за счет строительной кампании «Мой дом» наконец будет установлен памятник советскому маршалу и полководцу. Пока на этой территории уже 13 лет находится лишь памятный камень под будущий монумент.

SM News

Взято отсюда