Германия не сделает исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян

РБК: таможня ФРГ не будет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих россиян

Таможня Германии заявила, что не станет делать исключения из санкций Евросоюза для граждан России. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на ответ таможни на запрос гражданина РФ, который запланировал въезд в Германию.

В разъяснениях немецкой таможни говорится, что запрету на импорт подлежат все без исключения товары, в том числе смартфоны, ноутбуки и прочее.

«Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено», — заявили в ведомстве и предупредили, что все подсанкционные товары, которые обнаружат на таможенных пунктах, будут «задержаны, конфискованы или конфискованы для дальнейшей переработки».

Данные ограничения действуют с момента вступления в силу восьмого санкционного пакета ЕС против России в июле 2022 года, добавили в таможне Германии.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

12 сентября Yle сообщил, что Финляндия не запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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