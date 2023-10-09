Гинеколог рассказала, как предотвратить частые проблемы в период беременности

Врач Марченко: беременным женщинам не надо увеличивать размер порций еды

В период беременности ни в коем случае нельзя «есть за двоих» и увеличивать размер порций еды. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Марченко, д.м.н, врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА». Она объяснила, как предотвратить частые проблемы, возникающие у беременных.

По словам врача, можно свести к минимуму риск появление тромбоза и отеков.

«Некоторые женщины, в основном те, у которых беременность наступает впервые, впадают в крайность – стараются меньше двигаться, меньше выходить из дома и отвергают любые занятия спортом, боясь навредить плоду. Этого делать как раз не стоит. Физическая активность пойдет только на пользу будущей матери. Это поможет снизить риск образования тромбов и появление отеков. Если нет медицинских противопоказаний и вам не прописан постельный режим, двигаться надо как можно больше. Как минимум, ежедневно совершать пешие прогулки продолжительностью не менее 1 часа. Если у вас сидячая работа — каждые 15 минут нужно делать перерыв и делать разминку. Но стоит помнить о том, что перенапрягаться тоже не стоит. В период ожидания ребенка уровень физических нагрузок нужно постепенно снижать. Запрещен подъем тяжестей и упражнения на брюшной пресс», — рассказала она.

Кроме этого, можно предотвратить избыточный набор веса и снизить риск развития гестационного сахарного диабета.

«До сих пор среди женщин в положении бытует миф, что надо есть за двоих. Этого делать ни в коем случае не стоит. В период беременности за набором веса нужно пристально следить и контролировать этот процесс. Диета должна быть сбалансированной и разнообразной. Увеличивать размер порции нет необходимости. Нормой считается прибавка в весе на протяжении всей беременности 9-15 кг. Избыточный вес может привести к осложнениям в родах и стать причиной развития гестационного сахарного диабета (ГСД). Это нарушение обмена веществ в период беременности, которое проходит с рождением ребенка. Тем не менее, ГСД может иметь серьезные последствия — провоцировать нарушения развития плода, преэклампсию, преждевременные роды, нарушение диабетического типа у ребенка и так далее», — предупредила врач.

Важно не игнорировать фолиевую кислоту, с помощью которой можно предотвратить некоторые аномалии развития плода.

«В первую очередь, речь идет о таких пороках развития как расщепление позвоночника у ребенка, заячья губа и волчья пасть. Эти аномалии могут развиться от недостатка фолиевой кислоты. Ее назначают еще в период планирования беременности. Недостаток фолиевой кислоты опасен в первом триместре, когда у плода формируется нервная трубка. Получить этот микроэлемент из пищи очень сложно, поэтому ее всегда назначают в виде добавок», — подчеркнула эксперт.

Еще одно достаточно частое осложнение беременности — железодефицитная анемия.

«Особенно для женщин, у которых до этого был недостаток гемоглобина или они находились в пограничном состоянии. Железо — один из ключевых микроэлементов, обеспечивающих нормальное протекание беременности и развитие плода. При его недостатке может произойти задержка роста и развития мозга плода, прерывание беременности, развитие преэклампсии у женщины и т.д. Профилактикой является рацион богатый животными белками: мясом, печенью, красной рыбой. Лучше усваиваться железу помогает витамин С. Поэтому будущим матерям рекомендовано есть цитрусовые, шпинат, капусту, ягоды», — резюмировала врач.

Ранее врач назвал признаки новообразований молочных желез.

город Горняк



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