Глава Курьинского района ушел в отставку, возможно, из-за конфликта интересов

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Помощь “обезглавленному” району по поддержанию текущей работы всех отраслей обещают оказать в правительстве Алтайского края

3 октября депутаты райсовета Курьинского района приняли досрочную отставку главы Алексея Купина, сообщил на странице в “ВКонтакте” вице-премьер регионального правительства Денис Губин. Купин написал заявление по собственному желанию.

“Краевая власть берет на особый контроль вопросы организационной, методической и другой помощи муниципалитету“, – написал Губин. – Правительство, по его словам, окажет поддержку “в исполнении администрацией района всех текущих полномочий”.

По данным “Толка”, добровольный уход главы мог быть связан с конфликтом интересов, возможно, вызванным трудоустройством в администрации родственника главы. Предположительно, представление по этому вопросу ранее выносила прокуратура района. По данным инсайдеров, ситуацию можно было решить другим путем, но глава принял решение уйти в отставку.

Губин сообщил, что в ближайшее время встретится с и. о. главы Ольгой Трусовой, при необходимости – и с депутатами, местными и краевыми по этому округу.

“На сегодняшний день в районе обстановка стабильная, все службы и подразделения работают в штатном режиме. <…> Курьинский район к отопительному сезону готов”, – резюмировал вице-премьер.

По законодательству, в ближайшее время депутаты должны будут назначить конкурс на замещение должности главы.

Взято отсюда