Глава МИД Венесуэлы назвал причину разрыва с США

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас всегда был заинтересован в хороших отношениях с США как соседним государством, но порой Вашингтон нарушал обещания, данные в ходе переговоров по нормализации отношений.

Ранее минфин США сообщил о выпуске генлицензии, разрешающей на шесть месяцев некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, а также с государственной добывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна сделала первый шаг в направлении отмены всех наложенных на нее санкций, и сообщил о готовности к новому этапу отношений к США на основе “уважения, равенства и прогресса”.

“Как сказал наш президент, мы всегда вели переговоры с правительством США. С учетом различных факторов, иногда продвигаясь к цели, иногда делая это очень медленно. Иногда США не выполняли то, что они говорили. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с таким важным соседом, как Соединенные Штаты, и с любым соседом, который у нас есть”, – сказал министр в интервью белорусскому телеканалу “Беларусь 1”, комментируя сообщения в СМИ о том, что США и Венесуэла близки к заключению соглашения по пересмотру санкций.

“Однако этот процесс подвергся нападкам со стороны самих США. Сегодня переговоры ведутся, об этом объявил президент Мадуро. Он объявил о подписании миграционного соглашения, о возвращении венесуэльцев, которые находятся в США и собираются вернуться в Венесуэлу. Это уже начато, это идет. В ближайшее время мы увидим результаты и по другим вопросам, которые будут объявлены в установленном порядке в зависимости от того, как пойдут переговоры”, – сказал Пинто.

При этом министр раскритиковал ряд международных организаций и финансовых институтов за следование интересам отдельных государств. “ООН, похоже, захвачена США, которые выделяют самый большой (взнос в ее – ред.) бюджет и управляют учреждениями (организации – ред.). К сожалению, мы видим, как эти учреждения практически превратились в придатки госдепа США. Это очень тревожно, поскольку эти учреждения отходят от задач, поставленных государствами”, – сказал глава МИД Венесуэлы.

Он призвал систему организаций ООН вернуться на “правильный путь”. «

"То, что мы наблюдаем в настоящее время в мире, – это последствия ослабления ООН, результаты деятельности этих агентств и фондов, которые в конечном итоге используются США и теми, кто платит больше денег в объединенную национальную систему и шантажирует этим", – сказал министр.

На этом фоне он обратил внимание на деятельность ряда региональных интеграционных объединений, например, БРИКС. “Главная их роль – спасти человечество, именно так. И человечество может быть спасено только в том случае, если будет создана новая модель отношений – многосторонняя система, которая действительно будет работать. И эти организации призваны это сделать. Мы с большой надеждой смотрим на БРИКС, АЛБА (Боливарианский альянс для народов Америки – ред.), CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна – ред.) – организации, основанные на взаимодополняемости и солидарности, других ценностях, принципах. Также стоит отметить и их экономическую направленность, но сфокусированную на принципе солидарности, а не на принципе конкуренции”, – сказал Пинто.

По его словам, основанные ради чисто экономических целей организации начинают приходить в упадок. “ЕС – одна из них… сегодня превращается в модель, которая становится всё тяжелее и тяжелее, с которой всё труднее и труднее работать, потому что интересы – экономические и финансовые, а под эгидой экономики и финансов мало что можно объединить, потому что это конкуренция. Мы можем работать на социальных принципах комплеменатарности и солидарности, это путь вперед”, – подчеркнул глава венесуэльского МИД.

город Горняк

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