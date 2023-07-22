Главные события специальной военной операции на 21 июля

Завершился 514-й день специальной военной операции России на Украине. Об основных событиях сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

За сутки на донецком направлении уничтожено до 185 военнослужащих противника, на краснолиманском — более 100, на купянском — до 30, а на херсонском — до 35, сообщает Минобороны РФ.

Группировка ВС РФ «Восток» отбила атаки ВСУ у Малой Токмачки (Запорожская область), потери ВСУ превысили 175 человек.

ВМФ РФ ночью нанесли удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением ударных беспилотников.

Гостиница с украинскими военными и иностранными наемниками у судостроительного завода в Николаеве уничтожена недавним российским ударом. Также взрывы зафиксированы на другой верфи, связанной с производством военных катеров, сообщил координатор николаевского подполья.

Завершился 513-й день специальной военной операции. Главные события 20 июля