По инициативе депутата Государственной Думы, единоросса Александра Прокопьева в Бийске состоялась встреча глав алтайских муниципалитетов, на которой они обсудили формы поддержки земляков – участников СВО и членов их семей, взаимодействие с волонтерами. Это нужно для обмена опытом, ведь в каждом муниципалитете своя специфика.

В районах, где основным двигателем экономики являются аграрии, они первыми откликаются на призывы о помощи. Так, в Целинном районе выработали свою схему работы с сельхозпроизводителями.

«Мы написали обращение: уважаемые товарищи, просим вас оказать посильную помощь. Предложили собрать по 100 рублей с гектара. И знаете, никто не отказал. За две недели мы собрали 6 миллионов рублей», – рассказал глава администрации Целинного района Виктор Бирюков .

Передают в зону спецоперации все то, что пригодится в боевых условиях: пилы, болгарки, карематы, термосиденья, спальные мешки, белье, сети, сплетенные своими руками. На собранные средства закупают приборы ночного видения и квадрокоптеры.

Чтобы напомнить бойцам о доме, в Зональном районе освоили технологию производства сухих супов. Ингредиенты научились сушить так, что на передовой их нужно только залить кипятком, рассказала и.о. заместителя главы администрации района по социальным вопросам Татьяна Сартакова .

Скоро муниципалитеты получат специально разработанные для полевых условий дождевики, которые шьют в алтайской Академии гостеприимства при поддержке фонда Александра Прокопьева. Кроме того, депутат приобрел аптечки для бойцов. Общая стоимость партии составила более 1,3 миллиона рублей.

«Мы с главами районов договорились о совместной акции: я передал аптечки с препаратами от простуды в районные администрации, а они будут передавать их нашим бойцам, которые прибывают в отпуск», – рассказал Александр Прокопьев.

Отдельно на встрече обсудили помощь семьям участников СВО. Покупка дров и угля, ремонт дома, оформление льгот, передача писем, подключение к Интернету – в муниципалитетах находят все новые формы поддержки. На помощь приходят и волонтеры.

«Важно, чтобы адресная помощь поступала в срок и в нужном объеме. А для этого нужен диалог, обмен опытом, встречи, на которых можно услышать порой простые, но очень важные советы – на что еще обратить вниманием, чтобы помочь своим», – отметил по итогам встречи в Бийске Александр Прокопьев.

Взято отсюда