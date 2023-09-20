Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Гол вратаря с русскими корнями принес «Лацио» ничью в матче с «Атлетико» - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Образование
Гол вратаря с русскими корнями принес «Лацио» ничью в матче с «Атлетико»
Образование
Депутат Госдумы назвал позором выступление Зеленского в ООН
Спорт
В Баку заявили, что отрицают информацию армянской стороны об обстреле Степанакерта
Спорт
Гол вратаря с русскими корнями принес «Лацио» ничью в матче с «Атлетико»
Спорт
Депутат Госдумы назвал позором выступление Зеленского в ООН
СВО
В Баку заявили, что отрицают информацию армянской стороны об обстреле Степанакерта

Коллекция категорий

Бизнес114 News
Здоровье126 News
Новости Алтай966 News
Новости Горняк188 News
Образование124 News
Общество219 News
Объявления78 News
Политика181 News
Спорт155 News
Платим за интересные новости!
объявления

Гол вратаря с русскими корнями принес «Лацио» ничью в матче с «Атлетико»

ГОРНЯК2201 mins

Гол вратаря «Лацио» Проведеля принес римлянам ничью в матче с «Атлетико»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов римский «Лацио» сыграл вничью с римским «Атлетико».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 29 минуте счет точным ударом открыл футболист «Атлетико» Пабло Барриос. Счет 1:0 сохранялся до последней минуты матча, когда «Лацио» заработал угловой. В чужую штрафную прибежал вратарь римлян Иван Проведель, который точным ударом головой отправил мяч в сетку. Стоит отметить, что Проведель имеет русские корни по материнской линии.

В турнирной таблице группы E «Лацио» и «Атлетико» делят второе и третье место, набрав по одному очку. Лидирует в группе нидерландский «Фейеноорд», который на своем поле обыграл шотландский «Селтик» со счетом 2:0.

В следущем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Селтиком». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. «Атлетико» на своем поле примет «Фейеноорд». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» (1:0).

Ранее каталонская «Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с разгромной победы.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

Добавить комментарий

Похожие новости