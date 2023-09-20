Гол вратаря с русскими корнями принес «Лацио» ничью в матче с «Атлетико» - ГОРНЯК22

Гол вратаря «Лацио» Проведеля принес римлянам ничью в матче с «Атлетико»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов римский «Лацио» сыграл вничью с римским «Атлетико».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 29 минуте счет точным ударом открыл футболист «Атлетико» Пабло Барриос. Счет 1:0 сохранялся до последней минуты матча, когда «Лацио» заработал угловой. В чужую штрафную прибежал вратарь римлян Иван Проведель, который точным ударом головой отправил мяч в сетку. Стоит отметить, что Проведель имеет русские корни по материнской линии.

В турнирной таблице группы E «Лацио» и «Атлетико» делят второе и третье место, набрав по одному очку. Лидирует в группе нидерландский «Фейеноорд», который на своем поле обыграл шотландский «Селтик» со счетом 2:0.

В следущем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Селтиком». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. «Атлетико» на своем поле примет «Фейеноорд». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» (1:0).

Ранее каталонская «Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с разгромной победы.

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