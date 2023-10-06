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Готовить наблюдателей за выборами президента начнут в декабре, заявил СПЧ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Россия. Архивное фото

Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ), глава мониторинговой рабочей группы СПЧ по выборам Александр Точенов заявил, что подготовка независимых наблюдателей к предстоящей президентской кампании должна начаться с середины декабря, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале СПЧ.

“Активная работа по подготовке независимых наблюдателей должна начинаться уже с середины декабря, когда будут объявлены выборы. Всю нашу работу важно рассматривать с точки зрения сохранения суверенитета страны”, – сказал Точенов, слова которого процитировали в сообщении.

Ответственный секретарь СПЧ также отметил, что при организации контроля за соблюдением избирательных прав как пассивных, так и активных граждан преследуется цель не допустить нарушений со стороны организаторов и участников выборов, в то же время важно не допустить распространения ложных сведений и провокаций.

Взято отсюда
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