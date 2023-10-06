Губернатор Белгородской области заявил о сбитых беспилотниках над регионом
Гладков: средства ПВО сбили шесть дронов над Белгородом и Белгородским районом
Российские системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сказано в сообщении.
5 октября Министерство обороны России заявляло, что средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в Белгородской области.
Накануне днем губернатор Белгородской области сообщал, что в районе поселка Горьковский был ликвидирован беспилотный летательный аппарат.
Также системы ПВО региона работали в ночь с 3 на 4 октября, говорил Гладков. По его словам, в регионе были уничтожены воздушные цели.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.