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Губернатор Белгородской области заявил о сбитых беспилотниках над регионом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Гладков: средства ПВО сбили шесть дронов над Белгородом и Белгородским районом

Российские системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сказано в сообщении.

5 октября Министерство обороны России заявляло, что средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в Белгородской области.

Накануне днем губернатор Белгородской области сообщал, что в районе поселка Горьковский был ликвидирован беспилотный летательный аппарат.

Также системы ПВО региона работали в ночь с 3 на 4 октября, говорил Гладков. По его словам, в регионе были уничтожены воздушные цели.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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