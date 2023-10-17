Оно прошло сегодня, 17 октября, в режиме видеоконференцсвязи. Заседание провел Губернатор Кемеровской области-Кузбасса, Председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергей Цивилев.

От Алтайского края участие в заседании принял также председатель АКЗС Александр Романенко. Главы сибирских регионов обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации и развитием территорий Сибири.

Так, председатель Координационного совета МА «Сибирское соглашение» по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес предложение утвердить концепцию Межрегионального проекта (программы) «Развитие деревянного домостроения в СФО до 2035 года. Документ разработан рабочей группой Исполнительного комитета МАСС по развитию деревянного домостроения в Сибирском федеральном округе. По мнению Игоря Кобзева, программа важна для регионов Сибирского федерального округа.

Еще один вопрос касался участия сборной команды СФО в VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии». Они пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года в Якутске. В состязаниях примут участие юные спортсмены не старше 16 лет более чем из 20 стран ШОС и некоторых стран Европы. В программу соревнований включены 24 вида спорта.

Представлять Сибирский федеральный округ в Играх будет сборная, в которую по итогам отборочных соревнований войдут 345 спортсменов и тренеров, в том числе и из Алтайского края.

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Взято отсюда