Губернатор Алтайского края встретился с главой Калманского района

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил развитие Калманского района с главой муниципального образования Ольгой Чернолуцкой.

Главный акцент в регионе делается на реализацию сельского стандарта, который подразумевает улучшение уровня жизни людей, учитывая особенности каждого района, отметив Виктор Томенко.

Так, в рамках двухлетней краевой программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, на которую удалось привлечь 2,1 миллиарда рублей из федерального Фонда развития территорий, в Калманке начнется первый этап работ по реконструкции водопровода. Проект стоимостью 508 млн рублей планируют полностью завершить в 2024 году.

В селе Новороманово в настоящее время проводится оценка состояния Дома культуры, чтобы в дальнейшем принять решение об обновлении. Губернатор подчеркнул, что при необходимости деньги на капитальный ремонт будут выделены.

«Практика показывает, что после проведения подобных работ, жители получают фактически новые современные культурные учреждения», – подчеркнул Виктор Томенко.

Также рассматривается вопрос о ремонте здания спортивной школы в Калманке и создании другой спортивной инфраструктуры, в частности, стадиона.

В ходе беседы глава района и губернатор договорились о совместном поэтапном решении важных для жителей вопросов.

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