“Они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до момента формирования нового состава правительства и органов исполнительной власти края. Формирование обновленной системы управления состоится в ближайшее время в соответствии с федеральными и краевыми процедурами, определенными действующим законодательством”, — сообщил Виктор Томенко.

Также, Наталья Кувшинова сменила в кресле сенатора экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Указ о наделении Кувшиновой полномочиями члена Совета Федерации – представителя от правительства Алтайского края уже подписан.