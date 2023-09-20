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Губернатор Виктор Томенко отправил в отставку членов правительства края и руководителей краевых органов исполнительной власти - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Губернатор Виктор Томенко отправил в отставку членов правительства края и руководителей краевых органов исполнительной власти

ГОРНЯК2201 mins

“Они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до момента формирования нового состава правительства и органов исполнительной власти края. Формирование обновленной системы управления состоится в ближайшее время в соответствии с федеральными и краевыми процедурами, определенными действующим законодательством”, — сообщил Виктор Томенко.

Также, Наталья Кувшинова сменила в кресле сенатора экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Указ о наделении Кувшиновой полномочиями члена Совета Федерации – представителя от правительства Алтайского края уже подписан.

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