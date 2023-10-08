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Хэмилтон извинился за критику в адрес партнера по команде после аварии на «Формуле-1»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон извинился перед Расселлом после аварии на «Формуле-1»

Британский гонщик, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в социальной сети X (бывшая соцсеть Twitter) принес извинения за критику в адрес партнера по команде Джорджа Расселла из-за аварии на этапе Гран-при «Формулы-1», который состоялся в Катаре.

«Я посмотрел повтор, и это на 100% была моя вина, беру на себя всю ответственность. Приношу извинения команде и Джорджу», — написал Хэмилтон.

Инцидент произошел в первом круге гонки, когда болиды Хэмилтона и Расселла столкнулись на повороте трассы. Хэмилтон не смог продолжить гонку из-за повреждений, Расселлу удалось вернуться на трассу. По итогам произошедшего британский гонщик обвинил своего партнера по команде в аварии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при «Формулы-1» в Катаре, досрочно став чемпионом текущего сезона. Этот титул стал для него третьим подряд. Двойной подиум завоевала команда «Макларен» — Оскар Пиастри пришел вторым, а Ландро Норрис третьим. Расселл остановился в шаге от призовых мест и стал четвертым.

Ранее российский бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что его не пускают в Европу.

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