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Иностранец попытался украсть коня, но был атакован собаками и остался без штанов

редактор01 mins

URA.RU: собаки прогнали с конюшни мигранта, который пытался украсть коня

В Екатеринбурге мигрант, которому не заплатил работодатель, решил украсть коня, но едва не пострадал от нападения собак. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на слова хозяйки конюшни.

Инцидент произошел в поселке Горный Щит. Неизвестный, по данным источника, «выходец из бывшей союзной республики», проник в местную конюшню, предположительно, с целью ограбления в ночное время. При этом неясно, собирался ли мужчина похитить личные вещи и амуницию из раздевалки или же увести коня. Известно, что на конюшне в тот момент находились животные, цена на которых превышает миллион рублей.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Судя по записи, чужак, осознав, что превратился в мишень для собак, попытался спрятаться за конем, а затем принялся отбиваться от стаи с помощью своей куртки. В конце концов он лишился даже штанов и был вынужден сбежать, выбравшись на улицу через забор.

«Я уже спала, когда сын разбудил меня и сказал, что дерутся собаки. Мы пошли посмотреть, что случилось, и обнаружили кровь на воротах, рядом — брошенный велосипед, куртку, штаны. Посмотрели по камерам наблюдения и поняли, что на территорию забрался чужой. На следующий день мы обошли наш район с его фото и видео, представители одной из диаспор узнали его. Это мигрант, раньше работал на стройке, но его там кинули с деньгами. Видимо, он решил подправить материальное положение за наш счет», — рассказала владелица частного подворья.

Она решила не заявлять в полицию на грабителя, посчитав, что «желание воровать» у него пропадет после встречи с ее сторожевыми псами.

Ранее россиянин обокрал гараж и отправился на СВО, чтобы избежать уголовного преследования.

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