Ирина Волк: Более чем 700 тысячам жителей новых российских регионов предоставлены государственные услуги по линии Госавтоинспекции

ФОТО: из архива «МВД МЕДИА»

«С декабря 2022 года в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации № МВД России реализует мероприятия по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территориях новых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

На данный момент более 1 млн заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции, дислоцированные в новых российских регионах, по вопросам предоставления государственных услуг. Из них порядка 720 тыс. уже подготовили необходимые документы и получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки.

Особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям новых регионов, определенный постановлением Правительства, будет действовать до 1 января 2026 года. В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, а при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур.

Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

город Горняк



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