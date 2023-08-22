Источник не исключил, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в России

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото

Владимир Путин может провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в России, но даты неизвестны, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента.

“Нет, пока никакой конкретики по датам нет. У господина президента действительно очень загруженный график визитов и переговоров вплоть до конца года. Переговоры между соответствующими ведомствами Турции и России относительно визита идут, возможно, некоторые детали прояснятся в ходе анонсированного вчера президентом визита главы МИД в Россию”, — сказал собеседник агентства.

На вопрос корреспондента РИА Новости, возможно ли, что переговоры пройдут в России, источник отметил, что “такой вариант не исключается”.

Он пояснил, что все будет зависеть от графиков двух президентов, СМИ получат информацию, когда появится какая-то конкретика.

В то же время Эрдоган продолжит телефонные контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, продолжил источник РИА Новости. Главная цель Анкары — добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам двусторонней встречи. По его словам, в повестке двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. В свою очередь, Эрдоган сообщил журналистам, что рассчитывает на встречу с Путиным “лицом к лицу” в сентябре, если позволит “загруженный график”.

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