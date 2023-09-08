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Избирательные участки открылись в Алтайском крае

ГОРНЯК2201 mins

Сегодня в регионе стартовало голосование по выборам губернатора.

Оно будет трёхдневным и завершится в воскресенье в 20 часов. В крае работают почти 1700 избирательных участков, наиболее крупные помещения для голосования оснащены видеонаблюдением, а в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске избиратели смогут сделать выбор при помощи комплекса обработки бюллетеней. Жители труднодоступных сёл Кедровка Ельцовского района и Тигирек Краснощёковского проголосовали в числе первых, досрочные выборы в этих селах прошли 5 сентября. В этом году впервые в крае состоится электронное голосование, избиратели, которые подали заявления через портал Госулуг, сделают выбор дистанционно с помощью телефона или компьютера. По данным Федерального центра информатизации жителями края подано более 110 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Всего в Алтайском крае более 1 миллиона 700 тысяч избирателей.

Галина Новикова

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