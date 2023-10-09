Момент прилёта по сектору Газа со стороны Израиля. По последним данным количество погибших в секторе Газа возросло до 413 человек. А число пострадавших — до 2300. В Израиле эти цифры выглядят иначе: 700 погибших и 2156 раненых.

ХАМАС заявил, что ударил по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Оттуда сегодня пытались улететь сотни людей, из-за чего началась давка. Также сообщается о пуске 100 ракет по Ашкелону.

Предварительно, они полетели со стороны сектора Газа после того, как появилась информация о прибытии американского Boeing C-17 Globemaster III. Информация о пострадавших уточняется.

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