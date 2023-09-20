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Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

ГОРНЯК2201 mins

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что депутаты в ходе осенней сессии планируют обсудить 58 законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению.

“В проект примерной программы законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2023 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, включено 58 законопроектов: пять внесено президентом; 46 – правительством; шесть – депутатами Государственной думы и сенаторами; один – Верховным Судом РФ”, – сообщил Жуков на пленарном заседании.

Взято отсюда
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