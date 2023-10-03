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Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Айшат Кадырова. Архивное фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что одобрил кандидатуру дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку.«

"В ходе совещания (председатель правительства Чечни. — Прим. ред.) Муслим Магомедович (Хучиев) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку. Бывший вице-премьер ЧР Муса Дадаев возглавит в дальнейшем Министерство культуры", — написал руководитель республики.

Кадыров поддержал предложение Хучиева, отметив, что Айшат внесла большой вклад в улучшение работы регионального Минкульта и накопила существенный опыт.

Глава Чечни также отметил заслуги Дадаева, который зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении.

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016-го — директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, с 2021-го — главы ведомства. Муса Дадаев занимал должность министра сельского хозяйства с 2012 по 2020 год, после его назначили помощником главы региона, в 2021-м занимал пост министра Чечни по физической культуре и спорту, с 2022 года — заместитель председателя правительства республики.

Взято отсюда
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