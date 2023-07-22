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Как Георг Лукач “переоткрывал” Маркса

редактор01 mins

21 июля, в пятницу, в Алтайском крайкоме КПРФ пройдет Марксистский кружок по теме: Как Георг Лукач "переоткрывал" Маркса.

Продолжаем знакомство с великими марксистскими мыслителями ХХ века. Очередное занятие будет посвящено вкладу венгерского марксиста Георга Лукача в развитие теории. Его считают одним из основоположником западного марксизма, а наследие философа давно стало классикой марксистской мысли. Речь на занятии пойдет, прежде всего, о центральной работе Лукача "История и классовое сознание", в которой автор исследует влияние идей Гегеля на марксизм, развивая своеобразную версию гегельянского марксизма и теории отчуждения. Начало занятия в 18:00 в конференц-зале Алтайского крайкома КПРФ (Деповская, 22).

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