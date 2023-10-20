Владимир Зеленский. Архивное фото

Украинские власти лгут о росте экономики страны, несмотря на очевидное уничтожение ее военно-промышленного потенциала, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Как отметил эксперт, предприятия республики прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, но киевские пропагандисты в руководстве рисуют совершенно другие цифры.«”Происходит разрушение <…> при этом говорят, что ВВП не падает, а растет. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов <…> становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?” — удивился Соскин.

По его мнению, в столице сидят статисты, которые специально лгут населению о том, что экономика процветает.

“Очень хорошо украинские бюрократы освоили (эту отрасль знаний. — Прим. ред.)”, — резюмировал бывший советник.

Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

новости горняк

Взято отсюда

Источник