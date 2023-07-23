Какие ключевые законы приняли депутаты АКЗС за первую половину 2023 года

Более ста законов и постановлений рассмотрели депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания за первую половину 2023 года. Большая часть принятых законов вносит изменения в уже действующие региональные нормативные правовые акты.

Так, например, весной депутаты внесли изменения в краевой закон «О статусе «дети войны»» и установили ежегодные выплаты для этой категории. Поправки были предложены губернатором региона Виктором Томенко. Теперь жители края, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, будут получать выплату в размере 2000 рублей ежегодно. Сейчас в Алтайском крае более 85 тысяч «детей войны», все они получили средства в День Победы.

Еще одна важная социальная инициатива – расширение мер поддержки для сельских специалистов (работников сферы культуры, здравоохранения, ветеринарии, соцобслуживания). До корректировки закона они имели право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), но при условии занятости на постоянной работе не менее 75% от нормы рабочего времени. В Алтайском крае это порядка 1100 человек. Больше всего специалистов, занятых на неполную ставку, трудится в сфере культуры. Теперь для сельских специалистов, занятых не менее 25% нормы рабочего времени, появилась возможность получать меры господдержки, причем пропорционально степени занятости.

«В Правительство и к нам, в АКЗС, не раз поступали обращения от представителей алтайских профсоюзов с просьбой решить вопрос. Депутаты подробно обсуждали эту тему на традиционной встрече с профсоюзами перед рассмотрением регионального бюджета на 2023 год. Благодаря совместной работе Губернатора, Правительства, депутатского корпуса, Алтайкрайсовпрофа удалось найти оптимальный вариант изменений», – отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

Одним из самых обсуждаемых стал закон «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». Депутаты ввели запрет на самостоятельное посещение детьми и подростками до 18 лет водных объектов. Теперь находится на берегу реки или водоема ребята могут только в сопровождении взрослого. Это может быть родитель, родственник, знакомый, но обязательно человек старше 18 лет.

Закон стал предметом горячих споров. Однако с учетом роста количества несчастных случаев на воде депутаты пришли к выводу о необходимости введения такого запрета. Это, по словам председателя комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько, превентивная мера, которая призвана повысить ответственность родителей за жизнь и здоровье своих детей. Кроме того, этим же законом было ограничено пребывание детей и подростков в таких местах, как кальянные, букмекерские конторы, заброшенные здания.

Законодательные решения зачастую определяет практика жизни. Так, в феврале во втором чтении были приняты поправки в закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края». В результате были снижены лимиты на отпуск льготной древесины гражданам.

Ранее граждане по закону имели право по льготной цене получить для строительства жилого дома до 100 куб.м деловой древесины, а для ремонта – до 25 куб.м. Анализ применения закона показал, что муниципалитеты предоставляли всем гражданам максимальные объемы вне зависимости от реальных потребностей. В результате в большинстве сельских и городских населенных пунктов образовались многолетние очереди.

«Для того, чтобы правом на приобретение льготной древесины могли воспользоваться больше жителей края, по предложению муниципалитетов региона мы изменили нормы предоставления гражданам деловой древесины для собственных нужд. Так, для строительства жилья будет предоставляться 70 куб.м деловой древесины, а для ремонта дома и надворных построек – 15 м3», – уточняет председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Уже не первый год в краевом парламенте активно обсуждаются вопросы, связанные с содержанием домашних животных, и обращением с бесхозяйными и дикими животными. Парламентарии настаивают, что нужен разумный баланс между гуманным отношением к животным и защитой здоровья и жизни людей. Так, после длительной дискуссии были приняты изменения в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», который отнес волко-собачьи гибриды к охотничьим ресурсам на территории Алтайского края. Речь идет о потомках одичавших собак, которые уже несколько поколений живут в природной среде и смешались с волками. Регулирование численности этих особей возложено на охотинспекторов. В качестве обоснования разработчики приводят неутешительную статистику нападений волкособов на сельскохозяйственных животных.

Участившиеся случаи нападения собак на граждан, сельскохозяйственных и диких животных свидетельствуют о необходимости пересмотра и подходов к организации деятельности по обращению с животными. Алтайский край выходил с рядом законодательных инициатив об изменении порядка обращения с животными без владельцев, регулировании их численности, обязательном чипировании бездомных кошек и собак. Вместе с абсолютным большинством российских регионов депутаты АКЗС поддержали проект федерального закона, позволяющий регионам самим определять порядок обращения с животными без владельцев.

Депутаты краевого парламента не раз обращались к федеральным законодателям и с другими инициативами, требующими решения на федеральном уровне. Это, например, инициатива по внесению изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях». Речь идет о назначении доплаты к пенсии для лиц, проработавших 30 лет в сельском хозяйстве. Многие пожилые люди, ветераны сельского труда, переезжают в старости в города. И если они не успели в период проживания на селе оформить такую доплату, то после переезда в город они лишаются права ее получать. В АКЗС считают это не совсем справедливым, и уверены, что каждый сельский труженик, отработавший много лет в сельскохозяйственном производстве, должен иметь право получать доплату независимо от места жительства.

Андрей ЛЯПУНОВ

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