Какие важные вопросы рассмотрели на сентябрьской сессии АКЗС

Депутаты регионального парламента рассмотрели на сентябрьской сессии 24 вопроса. Среди них – бюджет Алтайского края, новые правила для митингующих и утверждение нового депутата АКЗС.

Награда для жителей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко вручили награду «Почётный гражданин Алтайского края» работникам социальной сферы – Александру Вастьянову и Анатолию Кондыкову.

Александр Вастьянов из 48 лет трудового стажа 25 лет был директором Мамонтовской средней общеобразовательной школы. В своем учебном заведении он создал математический, гуманитарный, химико-биологический классы. Даже после выхода на пенсию он продолжает консультировать молодых директоров, проводит разъяснительную работу с родителями и учениками.

А Анатолий Кондыков родился в Змеиногорске. Его трудовой стаж – более 53 лет. С января 1991 года Анатолий Степанович работает в Алтайском государственном институте культуры, почти 24 года был ректором. Под его руководством в институте обновили образовательные программы, создали три новых факультета, институт дополнительного образования. В учебном заведении разработали и внедрили четырехступенчатую систему художественно-эстетического образования и воспитания. Более 8 тыс. учащихся школ прошли по ней обучение.

Глава региона поздравил заслуженных педагогов. Он отметил, что каждый из них имеет за спиной более пятидесяти лет трудового стажа. Александр Романенко подчеркнул глубокий символизм и справедливость присвоения в этом году звания «Почётный гражданин Алтайского края» двум педагогам и наставникам.

Напомним, постановление о присвоении звания «Почётный гражданин Алтайского края» Александру Вастьянову и Анатолию Кондыкову депутаты краевого парламента единогласно поддержали на августовской сессии.

Новые коллеги

На сессии депутаты утвердили нового коллегу. Им стал гендиректор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. Ему передали мандат Антона Васильева, который недавно стал Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае.

Константин Ежов был следующим за Антоном Васильевым в краевом списке. На выборах в краевое Заксобрание в сентябре 2021 года Константин Ежов возглавлял территориальную группу № 14 (Белокуриха, Алтайский и Смоленский районы). Парламентарий планирует работать в комитете АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму.

Также на заседании Александр Романенко поздравил с назначением сенатором в Совет Федерации Федерального Собрания РФ Наталью Кувшинову. До этого назначения она была представителем губернатора Алтайского края в АКЗС.

– Для меня это очень большая честь, ответственность и огромные задачи, которые теперь стоят передо мной. Я буду оправдывать ваше доверие, – сказала Наталья Кувшинова Виктору Томенко.

Обсуждаемые нововведения

Алтайские депутаты поддержали законопроект, который направлен на сбалансированность местных бюджетов. Как сказал Данил Ситников, временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства и министра финансов Алтайского края, основным показателем для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности районов и городов была численность населения, но в начале этого года у отдельных муниципалитетов она существенно изменилась. Поэтому краевые власти предложили изменить методику расчета.

Теперь за основу будут брать статистические итоги численности населения не одного года, а трех предыдущих календарных периодов. По мнению Данила Ситникова, это позволит нивелировать отдельные противоречия в муниципалитетах при формировании финансовой помощи на 2024 год.

Но самой обсуждаемой темой стало внесение поправок в краевой закон о порядке проведения митингов. Теперь такие мероприятия запрещено проводить в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, в аэропортах, на вокзалах, в портах, на территориях школ, вузов, больниц и церквей. Также проводить их нельзя будет в районе объектов жизнеобеспечения.

Отметим, что закон поддержало большинство депутатов, часть из них от голосования воздержались.

Заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько отметил, что новый закон – это возвращение прежних ограничений, которые уже работали на территории Алтайского края.

– Изменения вносятся в соответствии с федеральным законом. Поправки мы должны были внести ранее. Ничего нового для жителей региона не возникает, так как эти ограничения уже действовали и никому не мешали выражать свое мнение и проводить публичные мероприятия. На сегодняшний день важно не место проведения, а то, как ты распространяешь информацию, – добавил Денис Голобородько.

Увеличенный бюджет

Депутаты АКЗС приняли изменения в краевой бюджет текущего года. Так, объем доходов краевого бюджета увеличен на 6 289 млн рублей. Всего сумма стала 153 481 млн рублей. Изменение доходов обусловлено увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет Алтайского края.

– Мы принимаем решение в сентябре для того, чтобы до конца года данные финансовые средства освоить полностью. Объем поступивших доходов более 6 млрд рублей – это наши налоговые и неналоговые доходы: налог на прибыль, акцизы на нефтепродукты, что дает нам возможность и увеличить расходы, и сократить дефицит бюджета, – отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

По его словам, средства, направленные в органы местного самоуправления, пойдут на решение вопросов местного значения и финансирование заработной платы работников бюджетной сферы.

– Мы значительные средства направим на дорожное строительство. Будет закуплена дорожная техника, которая также пойдет в районы и города Алтайского края. Будут увеличены оъемы выплат социальных пособий отдельным категориям граждан, средства на приобретение жилья и выдачу жилищных сертификатов для детей-сирот. Определенные финансы пойдут на укрепление материально-технической базы объектов образования и культуры, – рассказал Александр Романенко.

Расходы краевого бюджета выросли на 3 734 млн рублей за счет дополнительных поступлений собственных доходов, межбюджетных трансфертов в краевой бюджет и перераспределения бюджетных ассигнований. Общий объем расходов составит 177 857 млн рублей.

Справка

Дополнительные средства будут направлены на: – финансовую поддержку органам местного самоуправления – более 2 млрд рублей; – увеличение расходов дорожного фонда – 600 млн рублей; – приобретение дорожно-эксплуатационной техники – 300 млн рублей; – материальную помощь отдельным категориям граждан – 460 млн рублей; – социальную поддержку граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг – 235 млн рублей; – реализацию КАИП и мероприятий по капремонту социально значимых объектов – 290 млн рублей; – поддержку сельского хозяйства – 226 млн рублей; – развитие физической культуры и спорта – 60 млн рублей; мероприятия в сфере образования – 60 млн рублей.

АНДРОНОВА Наталья

Взято отсюда