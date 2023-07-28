Капитальный ремонт трех школ завершается в Барнауле под контролем «Единой России»

Чуть больше месяца осталось до начала учебного года. Насколько готовы к нему школы краевой столицы, где завершается капитальный ремонт, проверила региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева .

Вместе с заместителем председателя городского комитета по образованию Василием Губановым она посетила две из трех школ, где в этом году ведутся работы по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Это Барнаульский кадетский корпус и школа №48.

На капитальный ремонт кадетского корпуса из федерального бюджета выделено 56,5 млн рублей, на приобретение оборудования – 12,5 млн рублей, больше 3 млн рублей – на обеспечение комплексной безопасности. Еще 6 млн рублей выделила администрация Барнаула на благоустройство и асфальтирование территории площадью 3,5 гектара, рассказал директор кадетского корпуса Виктор Оноприенко . Четвертый этап работ завершается в соответствии с графиком: они выполнены на 80% и должны завершиться к 25 августа.

«В этом здании учатся 510 детей с 1 по 4 класс. После капитального ремонта мы откроем Центр детских инициатив, на базе которого будут работать Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», медиацентр, школьный театр, добровольческий отряд, будет реализовываться программа «Орлята России». В малом спортзале дети начнут заниматься самбо в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу»», – поделился планами Виктор Оноприенко.

«Кадетский корпус удивительно преобразился. Слежу за капремонтом на всех этапах: тут даже не было перегородок между кабинетами, а теперь осталось совсем немного до полного завершения работ. На днях приступят к установке новой мебели в классах. Главное, что все работы выполняются качественно и в срок», – отметила Марина Понкрашева.

Большие планы строят и в школе №48, где учатся больше 800 детей. На ее капремонт выделено 52 млн рублей, на приобретение оборудования – 12,5 млн рублей и 2,3 млн рублей – на обеспечение комплексной безопасности. Осталось завершить отделочные работы, расставить новую мебель и оборудование. Активное участие в выборе цветовой гаммы, в контроле за ходом работ, здесь тоже принимали родители учеников.

«Думаю, что 1 сентября наши родители и дети будут довольны. И, конечно, учителя. Мы рады, что после ремонта сможем открыть Центр детских инициатив, обновить библиотеку и реализовать еще много интересных проектов», – говорит директор школы №48 Елена Булгакова .

«Уже сейчас в школах испытываешь прилив солнечной энергии, – поделилась впечатлениями Марина Понкрашева. – Программа модернизации позволяет сделать учебные пространства яркими, удобными. Думаю, что учиться, заниматься творчеством и спортом в таких условиях – мечта каждого ребенка».

Всего в 2023 году по федеральной программе в Алтайском крае будут отремонтированы 27 школ. Партийцы контролируют соблюдение сроков и качество работ, поскольку модернизация образовательных учреждений – один из важнейших пунктов народной программы «Единой России».