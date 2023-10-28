Клава Кока не смогла прийти на съемки из-за проблем со здоровьем

Певица Клава Кока опубликовала фото под капельницей

Певица Клава Кока пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на проблемы со здоровьем.

Кока сначала рассказала, что у нее повысилась температура до 38,5°C. Позже ее состояние ухудшилось. Артистка вызвала скорую помощью. Она опубликовала снимок, как лежит под капельницей. Звезда призналась, что ей пришлось пропустить съемки из-за самочувствия.

«Вчера впервые за всю свою карьеру не смогла поехать на работу… Вот настолько меня накрыло со скорой, капельницами и прочей… Хотя вчера снимали супер-важный финал «Конфетки» на ТНТ, где я сижу в жюри, и отменить съемки было нельзя», — поделилась певица.

Клава Кока посоветовала поклонникам беречь себя и свое здоровье. Она также поблагодарила фанатов за заботу и поддержку.

В октябре Клава Кока раскрыла своего возлюбленного. Певица встречается с блогером Александром Повериным, с которым познакомилась в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать сердце артистки. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается уже более четырех месяцев.

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горняк



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