Клуб НХЛ выставил российского игрока на драфт отказов
«Нэшвилл» выставил нападающего Гурьянова на драфт отказов НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» выставил российского нападающего Дениса Гурьянова на драфт отказов. Об этом сообщил журналист Крис Джонстон в X (бывшая соцсеть Twitter).
Гурьянов заключил контракт с «Нэшвиллом» несколько месяцев назад: стороны заключили контракт на сумму в $850 тыс. сроком на один год в июле 2023 года. Таким образом, российский хоккеист не сыграл за новую команду ни одного матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2015 году клубом «Даллас Старз», с котором через год заключил контракт новичка, после чего выступал за фарм-клуб, играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). 8 апреля 2017 года Гурьянов дебютировал в НХЛ в последнем матче сезона-2016/17 против «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2019/20 вместе с «Далласом» добрался до финала Кубка Стэнли.
В феврале 2023 года «Даллас» обменял Гурьянова в «Монреаль Канадиенс» на другого российского хоккеиста Евгения Дадонова. Всего на счету Гурьянова 280 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 111 очков (51 шайба и 60 передач).
Ранее клуб НХЛ «Вегас» подписал контракт с российским нападающим.