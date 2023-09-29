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Кожемяко подчеркнул важность развития инфраструктуры Приморья

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что на новый срок на посту губернатора первостепенными задачами ставит развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в регионе.

В четверг президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с избранными на прошедших выборах главами регионов. Он поздравил их с победой, назвал результат достойным. В совещании в том числе принял участие губернатор Приморья. Кожемяко отметил, что поздравление президента России с избранием – это высокая оценка для всей команды правительства региона.

“По словам Олега Кожемяко, развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, которое будет способствовать улучшению качества жизни приморцев и совершенствованию нашего родного края, является сегодня первостепенными задачами”, – сообщает правительство региона.

Губернатор отметил, что наставления, полученные от Путина, – это “новые шаги по исполнению всех тех задумок, реализация которых нужна для края”. Власти Приморья будут опираться на поддержку федерального центра в реализации поставленных задач, отметил глава региона.

Также Кожемяко добавил, что он и краевое правительство будут продолжать работу по поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции и погибших бойцов.

В Приморье голосование на выборах губернатора проходило 8-10 сентября, явка избирателей, по уточненным данным избиркома, составила 45,58%. Действующий глава региона Олег Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей. Избранным губернатором его признали на заседании краевого избиркома 12 сентября.

Взято отсюда
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