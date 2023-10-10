Сегодня депутат АКЗС Сергей Матасов оказался на месте заложенного ещё 20 с лишним лет назад камня с надписью: «Здесь будет установлен памятник четырежды герою Советского Союза Г.К. Жукову».

В Барнауле у построенного в советские годы кинотеатра «Искра» в начале 2000-х патриотами России было задумано поставить памятник великому маршалу-победителю. За минувшее время никто до сих пор не нашёл возможности создать и установить монумент.

«Узнал, что сегодня есть патриотически настроенные люди, которые желают и способны материально поддержать затянувшийся во времени проект. Именно в наши дни, в период борьбы с мировым империализмом и неонацизмом, как никогда важна память о маршалах и генералах, свернувших шею фашистской нечести в годы Великой Отечественной войны. Памятнику маршалу Великой Победы — Георгию Константиновичу Жукову — быть!» — подержал идею проекта депутат АКЗС, лидер фракции партии «Коммунисты России» в краевом парламенте.

Напомним, что около недели назад Барнаул посетил председатель Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. На пресс-конференции для региональных журналистов он сообщил о возникшем согласии с алтайской компанией «Мой дом», в чьих планах строительство реабилитационного центра для ветеранов СВО и других локальных конфликтов. Также было сообщено о возрождении идеи возведения памятника Георгию Жукову на территории, где сегодня расположен бывший кинотеатр «Искра». Также для горожан будет благоустроена и территория вокруг памятника маршалу Великой Победы.

SM News

Горняк22



Взято отсюда