Конференция «Россия ‒ Латинская Америка» станет ежегодной, заявил Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, подвел итоги первой в истории парламентской конференции «Россия ‒ Латинская Америка». Мероприятие позволило вывести отношения России и стран этого региона на принципиально новую орбиту сотрудничества, добавил он

За несколько дней участникам первой международной парламентской конференции из 30 стран удалось обсудить множество важных и актуальных вопросов. Самым основным стало взаимовыгодное сотрудничество, сообщил Леонид Слуцкий.

‒ Нам очень важна Центральная Латинская Америка. Это те страны, которые поддерживают нас на площадке Ассамблеи ООН. Они, как и мы выступают за многополярный миропорядок на планете XXI века, где каждая страна, ее традиции, культура, религия, история, национальный язык имеют свое влияние в новой мировой архитектуре, системе международных отношений и мировой политики нового столетия.

Ни Вашингтон, ни его мир, основанный на его законах, не будут решать, как дальше развиваться мировой цивилизации. Формально это парламентская конференция, но по сути именно это мероприятие сумело перенести взаимодействие России со странами региона на принципиально новый уровень, выйти на новую орбиту, ‒ рассказал лидер ЛДПР.

Мероприятие такого рода уникально и проходит впервые. Москва приняла у себя на площадке Государственной Думы более 200 делегатов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В повестку работы вошли самые значимые и актуальные вопросы как для России, так и для Латинской Америки.

‒ Мы обсуждали текущие проблемы в рамках встреч с Председателем Госдумы, на полях конференции с участием профильных министерств и ведомств России. Основные реперные точки, ключевые вопросы сотрудничества в сфере экономики, науки, образования, культуры станут значимыми экономическими проектами. Российская Высшая школа снова приобретет огромную привлекательность для будущей политической бизнес-элиты Центральной Латинской Америки. Мы будем проводить эту конференцию регулярно каждый год в Москве, на площадке Государственной Думы. При этом будут и очные встречи, видеоконференцсвязи российских комитетов ГД и зарубежных парламентов. Мы видим, что эта форма себя оправдала. Конечно, нам есть над чем работать. Это своевременное и знаковое мероприятие, так что будем эту работу продолжать, ‒ заключил Леонид Слуцкий.

Глава Комитета Госдумы по международным делам добавил, что эта конференция станет «локомотивом для созидания нового многополярного миропорядка».

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