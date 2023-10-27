Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского

Вид на Кремль. Архивное фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии “Яблоко” Григорием Явлинским.

“Это я никак не комментирую”, – заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о встрече Путина с Явлинским.

Ранее пресс-служба партии сообщила, что их встреча состоялась в четверг. По данным пресс-службы, Путин и Явлинский обсудили специальную военную операцию и проблемы российской экономики.

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