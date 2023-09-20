Кто работает в правительстве Алтайского края, которое полностью ушло в отставку - ГОРНЯК22

Фото: "Толк"

Губернатор региона поблагодарил всех членов правительства за совместную работу и заявил, что формирование обновленной системы управления произойдет в ближайшее время

Виктор Томенко вступил в должность губернатора и отправил членов правительства Алтайского края и руководителей краевых органов власти в отставку . Теперь они будут работать в статусе исполняющих обязанностей до тех пор, пока не назначат новых замов, министров и начальников управлений. А это, как отметил глава региона, произойдет в ближайшее время. Рассказываем, кто входит в краевое правительство и почему их перевели в статус и.о.

Кто входит в состав правительства Алтайского края

Зампредседателя правительства Денис Губин

Зампредседателя правительства Иван Кибардин

Зампредседателя правительства Александр Климин

Зампредседателя правительства Александр Лукьянов

Зампредседателя правительства, министр экономического развития Анатолий Нагорнов

Зампредседателя правительства Игорь Степаненко

Зампредседателя правительства, министр финансов Данил Ситников

Зампредседателя правительства, руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь

Министр культуры Елена Безрукова

Министр спорта Максим Рябцев

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев

Министр транспорта Антон Воронов

Министр природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский

Министр сельского хозяйства Сергей Межин

Министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов

Министр здравоохранения Дмитрий Попов

Министр образования Светлана Говорухина

Министр соцзащиты Наталья Оськина

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Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова

Начальник управления печати и массовых коммуникаций Вячеслав Киричук

Начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых

Начальник управления госохраны объектов культурного наследия Александр Урбах

Начальник управления имущественных отношений Александр Теплов

Начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров

Начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков

Начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев

Начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура

Начальник управления юстиции Оксана Грохотова

Начальник управления делами губернатора и правительства Олег Гусев

Руководитель ККУ “Управление Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности” Михаил Плешивцев

Начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Николай Губерт

Начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам государственной службы и кадров Сергей Долгуй

Начальник департамента администрации губернатора и правительства по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров

Начальник департамента администрации губернатора и правительства по внешним связям и протоколу Юрий Захаров

Начальник правового департамента администрации губернатора и правительства Олег Бубнов

Начальник департамент администрации губернатора и правительства по документационному обеспечению Владимир Поморцев

Руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Виктор Четошников

Руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко

Руководитель инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Дмитрий Малыхин

Руководитель инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Александр Фунтиков

Руководитель секретариата губернатора Алтайского края Игорь Гниденко

Постоянный представитель Алтайского края в Москве Николай Борисенко

Почему правительство Алтайского края ушло в отставку 14 сентября, 7:18 Когда губернатор Томенко отправит в отставку своих министров и зачем это нужно

Согласно процедуре, после вступления Виктора Томенко в должность избранного главы региона, действующий кабинет министров сложит свои полномочия

Этого требуют нормы законодательства. Они гласят, что сразу после официального вступления в должность губернатор должен отправить в отставку всех действующих членов регионального кабмина и руководителей краевых органов исполнительной власти (правительство края действует только в пределах срока полномочий губернатора).

Теперь они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. Это продлится до назначения на должность нового человека либо переназначения. А формирование обновления состава правительства и органов исполнительной власти края произойдет в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале Виктор Томенко.

“Благодарю всех за совместную работу. Формирование обновленной системы управления состоится в ближайшее время в соответствии с федеральными и краевым процедурами, определенными действующим законодательством“, – написал избранный глава региона.

15 сентября, 14:12 Глава алтайского минздрава Попов может покинуть свой пост и пойти на повышение

Источники сообщают, что глава регионального министерства здравоохранения может уйти на повышение. Информация пока не получила официального подтверждения

Стоит отметить, что кандидатуры министра экономического развития и министра финансов должны согласовать в АКЗС. И руководители минздрава, минобра, минэко и минфина должны быть согласованы и федеральными министерствами.

Напомним, источники “Толка” сообщали, что министр здравоохранения Дмитрий Попов может покинуть свой пост и пойти на повышение. А его место, по данным инсайдеров, может занять Ирина Молчанова – депутат Барнаульской городской Думы и главврач краевого клинического перинатального центра “Дар”.

После инаугурации губернатора также стало известно о том, что Наталья Кувшинова, которая до последнего времени занимала должность представителя правительства Алтайского края в АКЗС, назначена сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации и “потеснила” на этом месте экс-губернатора Александра Карлина.