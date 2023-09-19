Кто стал новым сенатором РФ от Алтайского края - ГОРНЯК22

Губернатор Виктор Томенко подписал указ о наделении полномочиями сенатора РФ – представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Натальи Кувшиновой.

До этого она работала представителем губернатора и правительства в Алтайском краевом законодательном собрании.

Глава региона выразил слова благодарности Александру Карлину, губернатору Алтайского края в период с 2005 по 2018 год, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации.

«Убежден, что его высочайший профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в нашем крае, а также по-настоящему государственный взгляд на вопросы развития общества позволят Александру Богдановичу и дальше быть полезным и людям, и стране», – сказал Виктор Томенко.

Справка:

Наталья Кувшинова родилась 3 июня 1986 года в Заринске.

В 2007 году стала депутатом Барнаульского молодежного парламента.

В 2008 году с отличием окончила юридический факультет Алтайского государственного университета.

С 2009 года член Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Была членом комиссии по защите прав молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, а затем председателем этой комиссии.

В 2011 году избрана ответственным секретарем Молодежного парламента. С 22 октября 2012 по 17 апреля 2017 года являлась председателем Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.

В 2016–2021 годах – депутат Государственной Думы РФ VII созыва, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

18 октября 2021 года назначена представителем губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

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