Кувшинова сменила экс-губернатора Алтайского края Карлина в кресле сенатора - ГОРНЯК22

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Виктор Томенко подписал указ о наделении полномочиями представителя от правительства Алтайского края в Совете Федерации Наталью Кувшинову

Представителя правительства Алтайского края в АКЗС, экс-депутата Госдумы Наталью Кувшинову утвердили на пост сенатора от исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Teleram-канале .

Кувшинова займет место сенатора Александра Карлина. Пока что он значится на сайте Совета Федерации в качестве действующего сенатора.

“Искренне благодарен Александру Богдановичу Карлину, губернатору Алтайского края в период с 2005 по 2018 год, который в течение пяти предыдущих лет представлял интересы нашего региона в Совете Федерации. Убежден, что его высочайший профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в нашем крае, а также по-настоящему государственный взгляд на вопросы развития общества позволят Александру Богдановичу и дальше быть полезным и людям, и стране“, – написал Виктор Томенко.

Наталья Кувшинова родилась 3 июня 1986 года в семье педагогов в Заринске Алтайского края. В 2008 году с отличием окончила юридический факультет Алтайского государственного университета. В 2005 -2011 годах работала в фирме “Байт” Заринска. В 2011-2012 годах – помощник директора по социальным вопросам “СПП Стройгаз”. В 2012-2016 годах работала в “СтройПрактик” заместителем директора по правовым вопросам. В 2007 году стала депутатом Барнаульского молодежного парламента. С 2009 года член Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Была членом комиссии по защите прав молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, а затем председателем этой комиссии. В 2011 году была избрана ответственным секретарем Молодежного парламента. С 22 октября 2012 по 17 апреля 2017 года являлась председателем Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. В 2016-2021 годах – депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 18 октября 2021 года назначена представителем губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

Напомним, 18 сентября Виктор Томенко официально вступил в должность главы Алтайского края . Согласно процедуре губернатор отправит правительство региона в отставку, после чего сформирует новый кабинет.

Александр Карлин родился в 1951 году в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. Трудовую деятельность начал в прокуратуре Бийска. С 1992 года стал начальником управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ. 25 августа 2005 года стал главой администрации Алтайского края, с 1 декабря 2007 года – губернатором Алтайского края. В мае 2018 года ушел в отставку. 18 сентября 2018 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о наделении Александра Карлина полномочиями члена Совета Федерации.