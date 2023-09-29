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ЛДПР предлагает бесплатно выдавать участки семьям после 10 лет брака в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фракция ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий выдачу земельных участков семьям, прожившим в браке больше 10 лет и имеющим одного или более детей. До этого, 9 июля, законопроект был направлен на заключение в Правительство России и получил положительный отзыв

«Возрождение родовых усадеб – качественно новый уровень жизни наших граждан. Растить и воспитывать детей комфортнее в условиях современной усадебной застройки, а не бесконечных «человейников». Если мы придём к такому формату, то получим возможность развития не только всей территории страны, но и института семьи, поколений здоровых, спортивных, счастливых людей», – считает Леонид Слуцкий.

По данным ВЦИОМ, напомнил лидер ЛДПР, лишь 43% жителей российских городов имеют возможность выезжать за город: имеют в собственности или арендуют дачу. У 17% условия предполагают только сезонное проживание за городом. 57% граждан не имеют никакой недвижимости вне города. 48% хотели бы переехать из городских квартир ближе к природе. По оценкам экспертов, семьи с двумя детьми чаще выбирают комфортные дома.

Авторы законопроекта отмечают, что сложности приобретения достаточной жилплощади занимают не последнее место. Очевидно, что выдача земельного участка – значимый шаг к формированию фундамента для расширения семьи.

Согласно документу, выделенная недвижимость становится собственностью всех членов семьи в равных долях. Таким образом законопроект ЛДПР улучшит благосостояние российских семей.

В Правительстве отметили, что соответствующие меры поддержки граждан могут быть реализованы субъектами Российской Федерации в соответствии со своими возможностями.

Депутат Алтайского Заксобрания от ЛДПР Сергей Булаев отметил, что данная инициатива очень полезна и эффективна, поскольку она поможет укрепить семейные узы и ценности, а также уравнять права всех членов семьи.

Взято отсюда

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