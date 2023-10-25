ЛДПР предлагает не увольнять работников в Алтайском крае за разовое опоздание на 4 часа и более

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об изменениях в Трудовой кодекс РФ. Предлагается отменить основание для увольнения в виде однократного отсутствия работника на месте более 4 часов подряд. В Партии считают, что если сотрудник всё же прибыл на работу в течение рабочего дня, выполнил свои трудовые обязанности, увольнение является слишком суровой мерой наказания.

«В связи с чрезмерно строгими попытками дисциплинировать своих сотрудников со стороны начальства из-за отсутствия на рабочем месте по объективным причинам, а также учитывая судебную практику, мы в ЛДПР выражаем солидарность трудовому коллективу и предлагаем исключить из перечня оснований для увольнения разовое отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд. В целом увольнение работника за длительное отсутствие на работе в течение одного рабочего дня, если нет иных дисциплинарных взысканий и нарушений трудовой дисциплины со стороны работника, может квалифицироваться как чрезмерно строгое последствие», – заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Согласно Трудовому кодексу за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей при наличии у него дисциплинарного взыскания работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор. Основанием для увольнения также служит прогул, под которым понимают и отсутствие на рабочем месте в течение 4 и более часов подряд. В ЛДПР предлагают сузить определение «прогула». Отмечая, что норма является противоречивой ввиду удалённой занятости граждан, которые в принципе выполняют работу «вне места нахождения работодателя», существенное опоздание прогулом считаться не должно.

В Партии дополняют, что, например, в ряде регионов в случае возникновения неожиданных погодных условий, которые приводят к ограничению движения транспорта, суды исключают вину работника в опоздании даже на длительный срок, так как задержка вызвана объективными причинами.

“Иногда работники могут опаздывать по уважительным причинам. У нас в Алтайском крае, например, зимой температура воздуха такая, что даже на автобусной остановке стоять 10 минут опасно, отсюда бывают опоздания на работу. И тут вины работника нет. Полностью согласен, что нам необходимо установить на законодательном уровне допустимость задержки на 4 часа“,- отметил депутат Алтайского Заксобрания Сергей Булаев.

Фото: trudinspection

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