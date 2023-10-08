Алтайское реготделение ЛДПР поздравило учителей и преподавателей с профессиональным праздником

“Уважаемые учителя и преподаватели, от всего сердца примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя! Желаю вам здоровья, успехов и новых свершений. Спасибо вам большое за вашу доброту, самоотверженность и новые знания, которые вы вкладываете в каждого ученика и студента! Низкий вам поклон за ваши труд”,- отметил Сергей Булаев, координатор ЛДПР в Алтайском крае

К поздравлениям также присоединились активисты Барнаульского, Смоленского, Рубцовского местных отделений ЛДПР и Молодежной организации ЛДПР в крае.

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