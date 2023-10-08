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Леонид Слуцкий предложил маркировать каналы и сообщества в соцсетях для борьбы с фейками

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости маркировать сообщества в соцсетях, которые допускают в своих материалах непроверенную информацию. Эта тема стала главной в повестке дня церемонии закрытия партийного проекта «Школа молодого военкора»

«Сейчас Запад ведёт настоящую информационную войну по отношению к России. Это война за сознание людей. Продуманная и планомерная акция, направленная на подрыв авторитетов. Главная цель – дестабилизировать ситуацию в стране, внести смуту. В интернете сегодня бессовестно распространяется множество фейков. ЛДПР предлагает снять маски с вражеских подстрекателей и маркировать каналы и сообщества в социальных сетях, которые распространяют ложные данные. Для тех авторов, которые разворачивают информацию на 180 градусов, нужно ставить галочку – «фейк» или коричневую галочку!» – отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ЛДПР уверены, что это поможет выявлять фейковую информацию в интернете. Только за прошлый год фейковые новости под авторством западных спецслужб и СМИ пользователи прочитали 18 миллиардов раз.

По мнению Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, действующий Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» необходимая, но недостаточная мера. Маркировка каналов, групп в социальных сетях за распространение ложной информации позволит информировать пользователей интернета о том, что материал, который они читают или смотрят, подготовлен автором, выпускающим фейки. Обеспечивать маркировку могут сами социальные сети. Эта инициатива была озвучена в рамках церемонии закрытия партийного проекта ЛДПР «Школа молодого военкора» и «круглого стола» на тему: «Противодействие фейкам как элементу информационной войны против России», состоявшегося в Государственной Думе 6 октября.

«Выявляются телеграм-каналы, группы в соцсетях. Кто их ведёт, непонятно. Украинские и западные СМИ. Нужно брать на вооружение эту ситуацию, бороться среди прочего и с анонимными комментариями, возможно, ввести паспортную верификацию для каждого пользователя», – высказал мнение участник «Школы молодого военкора» Леонид Юлдашев.

Взято отсюда

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