Леонид Слуцкий: возможности использования маткапитала надо расширять

Деньги, которые государство выделяет на поддержку семьи, не должны лежать мертвым грузом, считает Леонид Слуцкий. Лидер ЛДПР рассказал о новой законодательной инициативе парламентской фракции — возможность направления средств материнского капитала в инвестиции

Очередной законопроект ЛДПР направлен на поддержку семьи. Это законодательная инициатива, позволяющая использовать средства материнского капитала на инвестиционном счете с целью получения пассивного дохода.

Возможности маткапитала необходимо расширять, подчеркнул Леонид Слуцкий. Лидер ЛДПР является одним из основных разработчиков документа.

Сейчас материнский капитал можно потратить на жильё или образовательные услуги, но если это не актуально для семьи, то деньги будут просто лежать, при этом их будет обесценивать инфляция, объяснил лидер ЛДПР.

‒ Законопроект, подготовленный нашей фракцией, позволит направить средства маткапитала на инвестиции в отечественные предприятия. Тогда семья сможет сохранить и приумножить средства, как минимум за счёт инвестиционного налогового вычета. И наша экономика получит столь необходимые сегодня вложения. Разумеется, требуется повышение финансовой грамотности, чем сегодня уже занимается Центробанк. Также законопроект предусматривает страхование вложений. Семья в любом случае сохранит первоначальную сумму маткапитала. Российским семьям нужно закрывать базовые потребности. Предлагаемая инициатива — новые возможности. Именно над этим мы должны работать как законодатели и как люди, которые думают о будущем России, ‒ подытожил Леонид Слуцкий.