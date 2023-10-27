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Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться об увеличении многолетнего бюджета

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Главы государств Евросоюза не смогли договориться об увеличении бюджета

Лидеры государств и правительств Евросоюза не достигли согласия относительно увеличения многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года. Это препятствует предоставлению Украине финансовой и военной поддержки, а также борьбе с миграционным кризисом, согласно заявлению Еврокомиссии. В заявлении саммита ЕС, состоявшегося первого дня, указывается, что лидеры стран сообщества решили продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года. Об этом пишет ТАСС.

«После тщательного обсуждения предложенной пересмотренной многолетней финансовой программы на 2021-2027 годы, Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего соглашения к концу года», — говорится в заявлении саммита.

20 июня Еврокомиссия призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год. Это необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года и военной помощи в размере €20 млрд. Однако это предложение было встречено без энтузиазма в странах Евросоюза, чьи бюджеты пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Поэтому долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС до сих пор не были приняты.

Основным источником финансирования бюджета Евросоюза являются прямые взносы стран-членов, пропорциональные их ВВП, которые составляют более 70% всех поступлений. Кроме того, в бюджет ЕС поступают доходы от торговли углеродными квотами и других общеевропейских экологических сборов, которые взимаются с граждан стран Евросоюза.

Также глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейский союз не считает возможным участие представителей ХАМАС в будущей международной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

город Горняк

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